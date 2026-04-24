استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 24-4-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و22 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 جنيهات و8.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 3.5 و8.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 17 و25 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 11 و25 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 13 جنيهات و17 جنيهًا.

اقرأ أيضا:

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة