إعلان

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

كتب : ميريت نادي

12:09 م 24/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 24-4-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و22 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 جنيهات و8.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 3.5 و8.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 17 و25 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 11 و25 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و16 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 13 جنيهات و17 جنيهًا.

اقرأ أيضا:

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الخضروات والفاكهة البطاطس الطماطم أسعار الخضروات والفاكهة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل يكتب إبراهيم عادل نهاية بن شرقي في الأهلي؟
رياضة محلية

هل يكتب إبراهيم عادل نهاية بن شرقي في الأهلي؟
تبدأ من 450 ألف جنيه.. أسعار أشهر السيارات اليابانية المستعملة بمصر
أخبار السيارات

تبدأ من 450 ألف جنيه.. أسعار أشهر السيارات اليابانية المستعملة بمصر

مواقيت الصلاة بالقاهرة في أول يوم لتطبيق التوقيت الصيفي 2026
أخبار مصر

مواقيت الصلاة بالقاهرة في أول يوم لتطبيق التوقيت الصيفي 2026
زلزال بقوة 5.77 درجة شمال مرسى مطروح
أخبار مصر

زلزال بقوة 5.77 درجة شمال مرسى مطروح

الحرارة تصل لـ38.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
أخبار مصر

الحرارة تصل لـ38.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

صراع على تعريف الحل.. لماذا تحولت هدنة حرب إيران إلى مأزق مستدام؟
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟