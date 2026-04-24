على هامش زيارة رئيس فنلندا إلى مصر؛ التقى رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بـ "جون فرانسوا باريل"، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة "إتش إم دى الفنلندية HMD Global"، المالكة لحقوق تشغيل علامة Nokia، لبحث خطط الشركة في التوسع في تصنيع الهواتف المحمولة في مصر وتعزيز التصدير للأسواق الإقليمية.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، خلال اللقاء، استعرض مسؤولو الشركة الفنلندية تطور عمليات التصنيع المحلي، والتي بدأت في عام 2023.

كما تم الإشارة إلى تعاون الشركة مع مصنع الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو" في المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة.

وتناول اللقاء خطط الشركة لبدء التصدير إلى أسواق شمال إفريقيا خلال الفترة القادمة، إلى جانب بحث سبل تسريع النفاذ إلى الأسواق الإقليمية في إفريقيا وأوروبا، وتعزيز التعاون لزيادة القيمة المضافة المحلية من خلال تنمية الصناعات المغذية وجذب مورديها إلى السوق المصرية، بما يعزز من سلاسل القيمة المحلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميا.

وأشارت الشركة انها تقوم حاليًا بإنتاج نحو 12 طرازًا من منتجاتها في مصر، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الشركة في مصر إلى نحو 2 مليون هاتف محمول من الأجهزة التقليدية والذكية في عام 2026، مدفوعًا بالتوسع في إنتاج الهواتف الذكية، وتنفيذ خطط لزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي وتعزيز التوجه التصديري.

وأكد هندي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الهواتف المحمولة في إطار جهودها لدعم وتوطين صناعة الإلكترونيات باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتنمية الاقتصاد الرقمي.

وأشار إلى أن توسع الشركات العالمية في تصنيع الهواتف المحمولة في مصر يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة فضلا عن تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

واشار إلى حرص الوزارة على تهيئة بيئة استثمارية محفزة تدعم توسع الشركات في أنشطتها التصنيعية داخل مصر وتعزز من قدراتها في التصدير الى الأسواق الاقليمية، مؤكدا أهمية الشراكات بين الشركات العالمية ونظيرتها المحلية بما يسهم في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين صناعة الهواتف المحمولة.

ومن جانبه، أوضح جون فرانسوا باريل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة "إتش إم دى العالمية HMD Global "خطط الشركة للتوسع خلال الفترة 2026–2027، والتي تشمل التحول التدريجي نحو إنتاج هواتف الجيل الرابع (4G) وزيادة نسبة الهواتف الذكية؛ مؤكدا أن مصر تمثل محورًا استراتيجيًا لعمليات الشركة في المنطقة، في ضوء ما تتمتع به من مقومات تنافسية في مقدمتها الموقع الاستراتيجي، والكوادر البشرية بما يعزز خطط الشركة للتوسع خلال المرحلة المقبلة، وجعل مصر مركز للتصدير إلى أفريقيا وأسواق أخرى.