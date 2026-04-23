ارتفعت أسعار الزيت، واللحوم، الجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الخميس 23-4-2026، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.79 جنيه، بزيادة 35 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 61.55 جنيه، بزيادة 69 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.35 جنيه، بزيادة 11 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 96.87 جنيه، بزيادة 1.93 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.85 جنيه، بزيادة 29 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.83 جنيه، بزيادة 20 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 69.56 جنيه، بتراجع 4.03 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.44 جنيه، بتراجع 16 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 116 جنيه، بزيادة 1.72 جينه.

كيلو اللحوم الطازجة: 428.28 جنيه، بزيادة 3.44 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.65 جنيه، بزيادة 43 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.31 جنيه، بزيادة 34 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53 جنيهًا، بتراجع بزيادة 60 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 143.73 جنيه، بزيادة 5.99 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 282.32 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 32.19 جنيه، بتراجع 12 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 103.8 جنيه، بتراجع 56 قرشًا.