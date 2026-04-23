سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الخميس

كتب : آية محمد

01:04 م 23/04/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الخميس 23-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

لماذا ارتفع سعر الذهب اليوم؟

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، رغم انخفاضه بنسبة 1.01% إلى نحو 4691، مدفوعًا بارتفاع الدولار في البنوك المصرية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4650 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5978 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6975 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7971 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 55800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79710 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247898 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 398550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.01% إلى نحو 4691 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

فيديو قد يعجبك



الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة
الأرصاد: طقس بارد ليلًا وشبورة كثيفة وأمطار متوقعة الأيام المقبلة
مصر تبدأ إجراءات نقل جثمان ضياء العوضي من دبي للقاهرة
مصر تبدأ إجراءات نقل جثمان ضياء العوضي من دبي للقاهرة
جوجل تشعل سباق الذكاء الاصطناعي بشرائح جديدة تتحدى إنفيديا.. ما القصة؟
جوجل تشعل سباق الذكاء الاصطناعي بشرائح جديدة تتحدى إنفيديا.. ما القصة؟
مصطفى كامل يعلق على حالة هاني شاكر الصحية: "كل الأخبار غير صحيحة"
مصطفى كامل يعلق على حالة هاني شاكر الصحية: "كل الأخبار غير صحيحة"
سفارة أمريكا في القاهرة تحذر من استغلال تأشيرة الزيارة للولادة
سفارة أمريكا في القاهرة تحذر من استغلال تأشيرة الزيارة للولادة

قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه
"أجواء متقلبة".. الأرصاد: ارتفاع في الحرارة ورياح مثيرة للأتربة حتى الثلاثاء