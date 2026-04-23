ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الخميس 23-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

لماذا ارتفع سعر الذهب اليوم؟

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، رغم انخفاضه بنسبة 1.01% إلى نحو 4691، مدفوعًا بارتفاع الدولار في البنوك المصرية.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4650 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5978 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6975 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7971 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 55800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79710 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247898 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 398550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.01% إلى نحو 4691 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.