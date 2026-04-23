سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس في الأسواق.. ارتفاع جديد

كتب : ميريت نادي

10:41 ص 23/04/2026

سعر الحديد

ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري، والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 23-4-2026، بينما انخفضت أسعار حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن حديد عز: 37140.76 جنيه، بتراجع 89.76 جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري: 39361.47 جنيه، بزيادة 50.88 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4145 جنيه، بزيادة 15.42 جنيه.

تهديد مباشر للهدنة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرق منازل جنوب لبنان

الدولار يواصل الارتفاع مقابل الجنيه خلال منتصف تعاملات اليوم
فوائد ومخاطر الصيام المتقطع.. لماذا لا يناسب بعض الفئات؟
الصحة: خطة لميكنة المستشفيات.. وإنشاء قواعد بيانات لإدارة المنشآت
بعد حديث المسلماني في مجلس النواب.. إذاعة صوت العرب تحتل تريند إكس

