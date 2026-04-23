إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يعود للارتفاع ببداية جلسة اليوم الخميس

كتب : ميريت نادي

10:59 ص 23/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.19% عند مستوى 52058 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.76%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.60%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض 0.03% عند مستوى 51962 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا الأسهم الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم جنوب الوادي للأسمنت.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مصر للأسمنت – قنا الأسهم الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك.

المستثمرين الأجانب البورصة المصرية أسهم البورصة المصرية

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان

