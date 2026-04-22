وقعت شعبة الاتصالات بغرفة الجيزة التجارية، على بروتوكول تعاون ثلاثي مع شركة هونر الصينية للهواتف الذكية والبنك الأهلي المصري، يستهدف دعم ومساندة تجار المحمول في زيادة نسب المبيعات مع تقديم الشركة الصينية لحزمة حوافز لمنتسبي الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة من تجار وموزعي الهواتف الذكية.

تفاصيل البروتوكول

وقال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول، إنه تم عقد اجتماع ثلاثي مع ممثلي البنك الأهلي المصري وشركة هونر الصينية حيث مثل البنك في الاجتماع كلًا من سيد عبد الباقي مدير فرع البنك الأهلي بالجيزة ومحمد مصطفى نائب مدير الفرع ومثل الشركة الصينية كلًا من إسلام شمس مدير مكتب هونر مصر ووسيم ديمتري مدير خدمات المبيعات.

أوضح "الحداد"، أن الاجتماع الثلاثي بين الغرفة التجارية بالجيزة والبنك الأهلي المصري وشركة هونر الصينية كمرحلة أولى في التعاون مع البنوك الوطنية والشركات العالمية، شهد إبرام اتفاق يستهدف دعم مبيعات التجار والموزعين مع زيادة التسهيلات والحوافز المقدمة لهم من قبل الشركة الصينية دعمًا لمبيعاتها في السوق المصري مع إيجاد آليات تمويلية لنشاط التجار والموزعين من خلال البنك الأهلي المصري.

الركود يضرب سوق مبيعات المحمول

وكشف "رئيس الشعبة"، أن الاجتماع تطرق لمناقشة أزمة ارتفاع الأسعار خلال الأونة الأخيرة في الهواتف الذكية والتي تأتي بشكل مبالغ فيه وبما يتعارض مع حالة الركود تاني ويشهدها السوق المصري، وهو ما استجاب له ممثلي الشركة الصينية معلنين أن سياسات التسعير بالشركة قيد الدراسة في الوقت الحالي، مؤكدين في الوقت ذاته أن تسعير المنتجات يخضع فيه كثير من الأحيان لعوامل خارجية لعل أبرزها التوترات الإقليمية واضطراب سلاسل الإمداد العالمية.

ومن جهته، كشف إسلام شمس، مدير مكتب شركة هونر الصينية في مصر، أن شركته تستهدف استمرار دعم التجار والموزعين من خلال تسهيلات وحوافز متنوعة، مرحبًا بالتعاون مع مسئولي الغرفة التجارية بالجيزة والبنك الأهلي المصري في سبيل تحقيق ذلك.

وكشف وسيم ديمتري، مدير خدمات المبيعات بشركة هونر، أنه سيتم بالتعاون مع غرفة الجيزة التجارية تنفيذ برامج تدريبية للتجار والموزعين للعاملين لديهم إيمانًا من الشركة الصينية بأهمية العنصر البشري.