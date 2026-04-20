ظهر قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح اليوم الإثنين الموافق 20 أبريل الجاري، في إعلان لإحدى شركات المشروبات الغازية.

تفاصيل مشاركة صلاح في إعلان لإحدى شركات المشروبات الغازية

وشارك النجم المصري، رفقة عدد من نجوم وأساطير كرة القدم في العالم خلال الإعلان، على رأسهم النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام.

كما ظهر رفقة صلاح في الإعلان، زميله بالفريق فلوريان فيرتز، بالإضافة إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني.

ولم يغب العنصر النسائي عن الإعلان، حيث ظهرت نجمة وسط فريق برشلونة الإسباني أليكسا بوتياس في الإعلان أيضًا.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وجاء هذا الإعلان قبل أشهر قليلة من انطلاق النسخة المقبلة، من بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في ثلاث دول، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وتقام بطولة كأس العالم المقبلة، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ويشارك المنتخب المصري في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

ويستهل المنتخب الوطني مبارياته في كأس العالم 2026، بمواجهة نظيره بلجيكا، يوم 15 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

