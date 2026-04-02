"واديكو" تنشئ محطة طاقة شمسية بأسوان لدعم التعدين الأخضر

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم محوري التعدين والاستدامة البيئية، وقعت شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية "واديكو" عقد إنشاء محطة طاقة شمسية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026".



أول مشروع متكامل للطاقة الشمسية في التعدين المصري بنظام "Off-Grid"

وتم توقيع العقد مع شركة "Asunim Egypt"، التابعة لمجموعة "ASUNIM Solar Energy Ltd"، لتنفيذ المشروع الذي يعد الأول من نوعه في قطاع التعدين المصري بنظام التشغيل المستقل (Off-Grid)، ما يمثل خطوة نوعية نحو التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة في مواقع التعدين.



ويقام المشروع في موقع "الشغب" بمحافظة أسوان، بقدرة 3.2 ميجاوات، لتغذية وتشغيل معدات التعدين الكهربائية، بما يشمل 3 دمبر و2 لودر، إلى جانب تشغيل 3 خطوط إنتاج (كسارات) لخام الفوسفات، فضلًا عن إمداد المرافق الخدمية من معسكرات ومبانٍ إدارية بالطاقة.



ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق وفر سنوي يُقدر بنحو 2.6 مليون لتر من السولار، ما يدعم خفض تكاليف التشغيل وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، إلى جانب المساهمة في تقليص فاتورة استيراد الوقود.



كما يسهم المشروع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 7.3 ألف طن سنويًا، ما يعزز جهود الدولة في تقليل البصمة الكربونية لقطاع التعدين والوفاء بالالتزامات البيئية والمناخية.



من جانبه، أكد المهندس أمجد عبد الرازق غنيم، رئيس مجلس إدارة "واديكو"، أن المشروع يمثل نموذجًا قابلًا للتكرار والتوسع في مختلف مواقع التعدين، بما يدعم التحول نحو التعدين الأخضر.



وفي السياق ذاته، أعرب بو ليمينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي للطاقة الرقمية"، الشريك التقني للمشروع، عن اعتزازه بالمشاركة في تنفيذ هذا المشروع، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة نحو إدخال حلول تكنولوجية متطورة تدعم كفاءة التشغيل وزيادة الاعتماد على الطاقة المستدامة في قطاع التعدين.



وشهد مراسم توقيع العقد عدد من قيادات قطاع البترول والتعدين، من بينهم الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والمهندس أشرف بهاء، رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول، والمهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة للسلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي.