كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس الآن، حيث تشير آخر صور عبر الأقمار الصناعية إلى وجود الرمال والأتربة المثارة القادمة من ليبيا إلى مناطق من غرب البلاد والصحراء الغربية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ببعض المناطق.

وقالت الهيئة، في بيان، قبل قليل، إن من المتوقع تقدم هذه الأتربة تدريجيًا خلال الساعات المقبلة إلى باقى المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت أن بعض السحب الرعدية الممطرة تستمر في التأثير على مناطق من وسط سيناء وخليج العقبة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون مصحوبة بتساقط لحبات البرد أحيانًا، مع استمرار السحب العالية والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

الأرصاد تكشف حالة الطقس: سحب ممطرة ورمال مثارة