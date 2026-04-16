غازتك: 1.9 مليار جنيه استثمارات.. و302 محطة غاز تخدم 26 محافظة

أكد المهندس محمد النيل، رئيس شركة "غازتك"، نجاح الشركة في رفع حجم المشروعات الجاري تنفيذها إلى نحو 1.9 مليار جنيه، في إطار خطة التوسع، وذلك من خلال تشغيل 14 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي، إلى جانب تطوير وتوسعة 8 محطات قائمة، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 302 محطة تضم 384 ضاغطًا، موزعة على 26 محافظة. كما ارتفع عدد المحطات المتكاملة (غاز طبيعي ووقود سائل) إلى 17 محطة.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة "غازتك"، التي عقدت لمناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة عن العام المالي 2025.

وأوضح أن مبيعات الغاز الطبيعي سجلت نحو 664 مليون متر مكعب خلال عام 2025، محققة أعلى حصة سوقية للشركة في السوق المصري بنسبة 45%، مع تسجيل أعلى معدل مبيعات يومي يتجاوز 2.2 مليون متر مكعب بين جميع الشركات العاملة بالسوق، ليصل إجمالي المبيعات التراكمية منذ بدء النشاط إلى 6.6 مليار متر مكعب. كما بلغت مبيعات الوقود السائل 172.6 مليون لتر، بمعدل نمو 8% مقارنة بالعام السابق.

وفيما يتعلق بنشاط تحويل السيارات، أشار إلى أن الشركة نجحت في تحويل نحو 27 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام، بحصة سوقية بلغت 43%، ليرتفع إجمالي السيارات المحولة منذ بدء النشاط إلى نحو 295 ألف سيارة، بحصة سوقية تراكمية تصل إلى 46%.

وكشف رئيس "غازتك" عن تحقيق إنجاز تقني ينفذ لأول مرة في مصر، تمثل في تحويل شاحنة نقل ثقيل تعمل بالغاز الطبيعي المسال إلى العمل بالغاز الطبيعي المضغوط، بما يتواكب مع انتشار البنية التحتية لمحطات التموين، مع الحفاظ على مستويات الأداء والكفاءة التشغيلية.

وأوضح أن هذا الابتكار يعتمد على حلول هندسية متقدمة لإعادة تصميم منظومة إمداد الوقود، بما يدعم الاستدامة وسهولة التشغيل، ويوفر حلًا اقتصاديًا قابلًا للتطبيق على أساطيل النقل الثقيل، حيث تصل قدرة المحرك إلى 460 حصانًا، مع الالتزام بمعايير الانبعاثات الأوروبية (Euro 6). كما تم تحويل 230 مركبة تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط باستخدام أحدث التقنيات.

وعلى صعيد التوسع الخارجي، أشار إلى أن الشركة تنفذ حاليًا، بالتعاون مع شركة “غاز مصر”، مشروع إنشاء محطة للغاز الطبيعي المضغوط في منطقة الهاشمية بالأردن، بطاقة 6.5 مليون قدم مكعب يوميًا، إلى جانب إنشاء منطقة استقبال بالمفرق، مؤكدًا التوجه لتكرار هذا النموذج في عدد من الدول العربية.

وفي مجال إمداد المنشآت الصناعية والتجارية بالغاز المضغوط، أوضح أن الشركة طورت منظومة محلية مبتكرة لخفض ضغط الغاز باستخدام خزان التمدد، كبديل للوحدات التقليدية المستوردة مرتفعة التكلفة، بما يسهم في توطين التكنولوجيا وتوفير العملة الأجنبية، مع إتاحة مزايا التحكم الآلي والتشغيل عن بُعد، وجارٍ اتخاذ إجراءات تسجيل براءة اختراع.

وفيما يخص السلامة والصحة المهنية، أكد استمرار الشركة في تطوير منظومة السلامة وحماية البيئة والجودة وسلامة العمليات، مع ترسيخ ثقافة السلامة بين العاملين، والالتزام بأفضل الممارسات لضمان بيئة عمل آمنة واستدامة التشغيل بكفاءة.

حضر الاجتماع المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.