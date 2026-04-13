

وكالات

قفزت أسعار النفط العالمية بنسبة 8% بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فرض حصار بحري على مضيق هرمز، متجاوزةً خام برنت حاجز 102 دولار للبرميل، وفقًا لبيانات التداول.

واعتبارًا من الساعة 01:01 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو بنسبة 7.76% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، ليصل إلى 102.59 دولار للبرميل.

بينما ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف "نايمكس" لشهر مايو بنسبة 8.2%، ليصل إلى 104.51 دولارا.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم"، أنها ستبدأ في تنفيذ حظر على حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، وفقا لروسيا اليوم.

قالت "سنتكوم" في بيان، إن تنفيذ الحظر سيبدأ الإثنين 13 أبريل في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي، عملا بالإعلان الصادر عن ترامب.

أضاف البيان: "سيتم تطبيق هذا الحظر بشكل محايد على سفن كافة الدول التي تدخل الموانئ الإيرانية أو تغادرها، ولن تقوم قوات القيادة الوسطى الأمريكية بعرقلة حرية الملاحة بالنسبة للسفن التي تعبر مضيق هرمز في طريقها من وإلى موانئ غير إيرانية".

تابع البيان: " سيتم تزويد أطقم السفن التجارية بمعلومات إضافية من خلال إشعار رسمي قبل بدء سريان الحظر".

واختتم البيان: "يُنصح جميع الملاحين بمتابعة نشرات الإشعارات للملاحين، والتواصل مع القوات البحرية الأمريكية عبر قناة الاتصال المباشر مع "أبراج القيادة" رقم 16، عند العمل في منطقة خليج عُمان والمقتربات المؤدية إلى مضيق هرمز".