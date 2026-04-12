ارتفعت أسعار الفول، والعدس، والزيت، والدواجن، واللبن السائب، والمسلى الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد 12-4-2026، بينما انخفضت أسعار الدقيق، والسكر، والمكرونة، واللحوم، الجبن الأبيض والرومي، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.07 جنيه، بزيادة 13 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 67.33 جنيه، بزيادة 3.54 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.5 جنيه، بتراجع 1.19جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 105.67 جنيه، بزيادة 6.8 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 30.67 جنيه، بتراجع 6.32 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 26.97 جنيه، بزيادة 1.59 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 74.67 جنيه، بزيادة 5.67 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5 جنيهات، بتراجع 65 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 126.67 جنيه، بزيادة 11.26 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 432.38 جنيه، بتراجع 7.1 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 116.67 جنيه، بزيادة 6.34 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25 جنيهًا، بتراجع 83 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 54 جنيهًا، بزيادة 39 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 82.33 جنيه، بتراجع 61.91 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 292.5 جنيه، بتراجع 7.99 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 38 جنيهًا، بزيادة 4.24 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 114.33 جنيه، بزيادة 3.77 جنيه.