انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية تعاملات الأحد 12-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4773 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6137 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7160 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8182 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 57280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 254460 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 409100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.36% إلى نحو 4749 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.