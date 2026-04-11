أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أنهم يستهدفون خلال العام المالي المقبل 2026-2027 تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 5% في موازنة العام المالى المقبل؛ لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة، وخدمة الدين للإيرادات والمصروفات.

خفض عجز الموازنة

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن تفاصيل الموازنة الجديدة، أن الوضع المالى الأفضل يتيح زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، مؤكدا استهدافهم خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلى وهو معدل يقل عن متوسط عجز الموازنة بالاقتصادات الناشئة.

وقال الوزير، إننا نعمل بكل جد لإيجاد مساحات إضافية لزيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين، وتطويع كل الإصلاحات في إدارة المالية العامة لصالح الناس والاقتصاد.