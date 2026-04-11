إعلان

مصر تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي 5% وحفض العجز إلى 4.9% من الناتج المحلي بالعام المالي المقبل

كتب : منال المصري

12:00 م 11/04/2026

أحمد كجوك وزير المالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أنهم يستهدفون خلال العام المالي المقبل 2026-2027 تحقيق أكبر فائض أولي بنسبة 5% في موازنة العام المالى المقبل؛ لخفض نسبة دين أجهزة الموازنة، وخدمة الدين للإيرادات والمصروفات.

خفض عجز الموازنة

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن تفاصيل الموازنة الجديدة، أن الوضع المالى الأفضل يتيح زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، مؤكدا استهدافهم خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلى وهو معدل يقل عن متوسط عجز الموازنة بالاقتصادات الناشئة.

وقال الوزير، إننا نعمل بكل جد لإيجاد مساحات إضافية لزيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين، وتطويع كل الإصلاحات في إدارة المالية العامة لصالح الناس والاقتصاد.

الفائض الأولي عجز الموازنة وزير المالية

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان