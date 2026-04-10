ارتفعت أسعار الزيت، واللحوم، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الجمعة 10-4-2026، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.46 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو الفول المعبأ: 61.15 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.86 جنيه، بتراجع 24 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 94.58 جنيه، بزيادة 2.92 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.78 جنيه، بتراجع 18 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.2 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو العدس المعبأ: 68.15 جنيه، بتراجع 4 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.5 جنيه، بتراجع 5 قروش.

لتر زيت الذرة: 111.67 جنيه، بزيادة 2.73 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 420.91 جنيه، بزيادة 9.01 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 107.74 جنيه، بتراجع 46 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 26.32 جنيه، بزيادة 28 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.42 جنيه، بتراجع 56 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 142.98 جنيه، بزيادة 1.94 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 280.78 جنيه، بزيادة 2.76 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.32 جنيه، بزيادة 85 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 103.81 جنيه، بزيادة 29 قرشًا.