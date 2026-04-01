إعلان

وزير البترول يشهد حفل توزيع جوائز "إيجبس 2026"

كتب : أحمد الخطيب

01:01 م 01/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حفل توزيع جوائز مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2026"، بحضور روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال السفير الأمريكي، إلى جانب عدد من قيادات شركات البترول والطاقة العالمية العاملة في مصر.

وأكد الوزير، خلال كلمته، أن مؤتمر "إيجبس" أصبح منصة رائدة تجمع الشركات العالمية لتبادل الخبرات في مجالات البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس الاهتمام المتزايد بالعنصر البشري، من خلال دعم الأفكار والمشروعات المبتكرة التي تسهم في تطوير القطاع.

وأوضح أن الشراكة بين الشركات المصرية والعالمية تمثل عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات وتنميتها بقطاع الطاقة، لافتًا إلى أن العلاقات المصرية–الأمريكية أسهمت في بناء تعاون ممتد بين الجانبين، مع تأكيد حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع شركات القطاع الخاص الأمريكية.

تكريم مشروعات مبتكرة تعزز التحول الرقمي والطاقة النظيفة

وشهد الحفل تكريم عدد من المشروعات المتميزة، حيث فاز الباحث محمد إبراهيم عيسى بجائزة أفضل مشروع في مجال الصحة والسلامة المهنية، عن بحث بعنوان "الثورة الحديثة في الميكروبيوتا".

وفي فئة التميز في سلامة العمليات، فاز مشروع "ديلفي: وضع معيار جديد لتخزين الهيدروجين الآمن" لشركة "فالوريك".

كما فاز مشروع "لوحة مؤشرات توازن الطاقة في مصر باستخدام الذكاء الاصطناعي ومنصة باور بي آي لتحليل البيانات"، التابع لوزارة البترول والثروة المعدنية، بجائزة التميز في التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي، وتسلمتها المهندسة نانسي جمال الدين.

وفي فئة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، فازت شركة "أوراسكوم للإنشاءات" بمشروع مزرعة رياح رأس غارب بقدرة 650 ميجاوات.

كما فاز رامي فهمي، كبير الجيوفيزيائيين بشركة رشيد للبترول، بجائزة أفضل مهني شاب في قطاع الطاقة.

إيجبس 2026 وزارة البترول مؤتمر مصر للطاقة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

