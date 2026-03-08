ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين 1.82 و2.06 جنيه، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 8-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، بزيادة 2.02 جنيه للشراء والبيع.

بنك مصر: 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، بزيادة 2.02 جنيه للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، بزيادة 2.02 جنيه للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، بزيادة 2.01 جنيه للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

بنك البركة: 52.1 جنيه للشراء، و52.2 جنيه للبيع، بزيادة 2.05 جنيه للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، بزيادة 2.06 جنيه للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 52.11 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، بزيادة 2.02 جنيه للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.09 جنيه للشراء، و50.19 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 52.15 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع، بزيادة 1.82 جنيه للشراء والبيع.