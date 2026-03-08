إعلان

انخفاض أسعار العدس والزيت واللحوم اليوم بالأسواق

كتب : ميريت نادي

01:52 م 08/03/2026

السلع الغذائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار الفول، والزيت، والعدس، واللحوم، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والجبن الأبيض والرومي، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.61 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 64.81 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.52 جنيه، بتراجع 66 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 96.48 جنيه، بتراجع 46 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 37.87 جنيه، بتراجع 36 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.73 جنيه، بزيادة 44 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 68.59 جنيه، بتراجع 2.7 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.04 جنيه.

لتر زيت الذرة: 114.91 جنيه، بتراجع 1.39 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 403.54 جنيه، بتراجع 17.33 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 118.93 جنيه، بزيادة 1.85 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25 جنيهًا، بزيادة خمسين قرشًا.

كيلو الفول السائب: 54.15 جنيه، بتراجع 2.02 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 140.62 جنيه، بزيادة 21.49 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 287.11 جنيه، بزيادة 8.22 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.29 جنيه، بتراجع 1.14 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 109.75 جنيه، بتراجع 6.31 جنيه.

اقرا أيضا:

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع في بداية تعاملات الأحد

المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض وحيدا بمستهل جلسة اليوم الأحد

72 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر السكر سعر لتر الزيت سعر الفول سعر الأرز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل تعرض "كلب السويس" لفعل غير أخلاقي؟.. الطبيب المعالج يحسم الجدل
أخبار المحافظات

هل تعرض "كلب السويس" لفعل غير أخلاقي؟.. الطبيب المعالج يحسم الجدل
صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر
جنة الصائم

صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
أخبار مصر

مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم
أخبار البنوك

الدولار يتخطى مستوى 52 جنيها لأول مرة في تاريخه اليوم
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
اقتصاد

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

3 وفيات و20 مصابًا.. ننشر أسماء ضحايا حادث الجنازة في بني سويف
مدبولي للمحافظين: مواجهة احتكار السلع بمنتهى الحسم والقوة
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الذهب في مصر اليوم يقفز 250 جنيها بمنتصف التعاملات
مواعيد سفر رحلات قطارات عيد الفطر المبارك
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. مُتحدث اليونيفيل يكشف لمصراوي تفاصيل الوضع الأمني (حوار)
الدولار يتخطى مستوى 52 جنيهًا لأول مرة في تاريخه