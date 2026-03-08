انخفضت أسعار الفول، والزيت، والعدس، واللحوم، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد 8-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والجبن الأبيض والرومي، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.61 جنيه، بزيادة 25 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 64.81 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 28.52 جنيه، بتراجع 66 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 96.48 جنيه، بتراجع 46 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 37.87 جنيه، بتراجع 36 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.73 جنيه، بزيادة 44 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 68.59 جنيه، بتراجع 2.7 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.04 جنيه.

لتر زيت الذرة: 114.91 جنيه، بتراجع 1.39 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 403.54 جنيه، بتراجع 17.33 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 118.93 جنيه، بزيادة 1.85 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 25 جنيهًا، بزيادة خمسين قرشًا.

كيلو الفول السائب: 54.15 جنيه، بتراجع 2.02 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 140.62 جنيه، بزيادة 21.49 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 287.11 جنيه، بزيادة 8.22 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.29 جنيه، بتراجع 1.14 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 109.75 جنيه، بتراجع 6.31 جنيه.

اقرا أيضا:

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع في بداية تعاملات الأحد

المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض وحيدا بمستهل جلسة اليوم الأحد

72 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد