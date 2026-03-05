إعلان

وزير التخطيط يبحث مع السفير السوداني آليات دعم إعادة الإعمار ونقل الخبرات المصرية

كتب : منال المصري

01:09 م 05/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:
بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع السفير عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان لدى القاهرة، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التنموية، ونقل الخبرات المصرية في التخطيط والإصلاح الاقتصادي، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في السودان الشقيق.

وخلال اللقاء، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية استعداد الوزارة لتسخير جميع إمكاناتها والجهات التابعة لها لدعم بناء القدرات البشرية في السودان، لا سيما في مجالات التخطيط التنموي، والإحصاء، والحوكمة.
وأشار إلى الدور الذي يضطلع به معهد التخطيط القومي في تقديم الدعم الفني وإعداد برامج التدريب المتخصصة، فضلًا عن إسهامات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تطوير المنظومات الإحصائية وبناء قواعد بيانات حديثة ودقيقة، إلى جانب دور المعهد القومي للحوكمة في ترسيخ مبادئ الشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يعزز من فعالية السياسات العامة وجودة تنفيذها.

كما استعرض الدكتور أحمد رستم تجربة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باعتبارها نموذجًا وطنيًا متكاملًا للتنمية الريفية المستدامة، يقوم على رؤية شاملة تربط بين تطوير البنية الأساسية، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا.
وأكد أن استعداد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لنقل هذه الخبرة إلى الجانب السوداني من خلال توفير دليل عمل شامل يتناول المراحل المختلفة لتطوير وتنفيذ المبادرة، بدءًا من آليات التخطيط التشاركي، مرورًا بالتنفيذ، وصولاً إلى المتابعة والتقييم الميداني.

وأكد السفير السوداني تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في عدد من المجالات ذات الأولوية، وهي:

• التخطيط والتنمية: الاطلاع على التجربة المصرية في التخطيط الاقتصادي والتنمية الاجتماعية باعتبارهما ركيزة للاستقرار.

التحول الرقمي: الاستفادة من التقدم المصري في مجالات التحول التكنولوجي وتوطين تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

التخطيط العمراني: التعرف على تجربة إنشاء العاصمة الجديدة ومراحل تخطيطها، في ضوء توجه الحكومة السودانية لإنشاء مركز إداري جديد.

إعادة الإعمار: إعداد دراسة متكاملة لإعادة إعمار السودان، بدعم فني من الوزارة، لتكون وثيقة مرجعية تُطرح للنقاش مع مؤسسات التمويل الدولية.

كما أكد الجانب السوداني رغبته في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال صياغة السياسات التخطيطية والتنموية، وتعزيز منظومة العمل الإحصائي وإجراء المسوحات والتعدادات باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية في بناء خطط تنموية دقيقة تستند إلى بيانات موثوقة.
واتفق الجانبان على تكثيف التنسيق الفني خلال الأسابيع المقبلة، عبر عقد ورش عمل مشتركة لمراجعة مؤشرات أداء الإطار القائم للتعاون، وتقييم ما تحقق من نتائج على أرض الواقع، تمهيدًا لوضع الأسس التنفيذية للمرحلة الجديدة من الشراكة مع الأمم المتحدة، بما يضمن تحويل التطلعات الاستراتيجية إلى مشروعات ذات أثر اجتماعي واقتصادي واسع النطاق.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد رستم السودان وزير التخطيط

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب تصريحات ترامب.. إيران تغلق مضيق هرمز أمام سفن أمريكا وإسرائيل وأوروبا
شئون عربية و دولية

بسبب تصريحات ترامب.. إيران تغلق مضيق هرمز أمام سفن أمريكا وإسرائيل وأوروبا
حجز محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للنطق بالحكم
حوادث وقضايا

حجز محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للنطق بالحكم
لتفادي العطش في رمضان.. 6 عادات تحافظ على ترطيب جسمك
رمضان ستايل

لتفادي العطش في رمضان.. 6 عادات تحافظ على ترطيب جسمك
طقس الساعات المقبلة.. أجواء دافئة وأمطار خفيفة على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الساعات المقبلة.. أجواء دافئة وأمطار خفيفة على هذه المناطق

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور