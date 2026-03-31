بدءا من غد.. مد إعفاء هواتف المصريين المقيمين بالخارج إلى 120 يوما

كتب : آية محمد

02:37 م 31/03/2026 تعديل في 02:50 م

وزارة الخارجية المصرية

تبدأ وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج غدا، تطبيق قرار مد مدة إعفاء أجهزة التليفون المحمول للمصريين المقيمين بالخارج عند زيارتهم للبلاد، لتصبح 120 يوما بدلا من 90 يوما.

ويهدف القرار إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين وتعزيز الاستفادة من الخدمات الرقمية أثناء وجودهم في مصر.

جاء القرار بعد اتفاق بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ورأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الثلاثاء الماضي، بما يعكس حرص الحكومة على دعم المواطنين بالخارج وتوفير مزيد من التيسيرات لهم.

وكانت مدة الإعفاء السابقة تبلغ 90 يوما فقط، وذلك بعد ما قررت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في يناير الماضي إنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، مع استمرار الإعفاء الخاص بهواتف للمصريين المقيمين في الخارج.

ويتيح هذا التعديل للمواطنين مزيد من الوقت لاستخدام هواتفهم بحرية أكبر، بما يسهم في تيسير الاتصالات ومتابعة أعمالهم وخدماتهم الرقمية خلال زيارتهم للبلاد.

