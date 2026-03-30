شيفرون توقع اتفاقًا مع مصر وقبرص لتسريع ربط "أفروديت"

من الأفضل في الخدمة؟.. تنظيم الاتصالات يرصد أداء شركات المحمول في الربع

وزير البترول يوقع اتفاقًا مع قبرص لتعزيز التعاون في الغاز

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومايكل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة بجمهورية قبرص، توقيع اتفاقية تستهدف تسريع تنمية وإنتاج الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي، وربطه بالبنية التحتية المصرية ونقله إلى مصر، بما يعزز دورها كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.

اتفاق وزارة البترول وشركة "شيفرون"

وشهدت الفعالية التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الحكومة المضيفة (Host Government Agreement) بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة "شيفرون" العالمية، حيث وقعها الدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، والسيد خافيير لاروزا، رئيس الأصول الأساسية والدول الناشئة بالشركة.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار حكومي متكامل لتنمية حقل "أفروديت" الواقع في القطاع رقم (12) بالمياه القبرصية، من خلال نقل الغاز الطبيعي المنتج إلى مصر عبر خط أنابيب بحري بطول يقارب 280 كيلومترًا، لربطه بالشبكة القومية للغاز الطبيعي في منطقة بورسعيد، بما يدعم تأمين الإمدادات وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية.