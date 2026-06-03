مؤشر البورصة الرئيسي ينخفض بختام جلسة اليوم

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.69% عند مستوى 52564 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.72%، بينما صعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.32%.

تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بنحو 108.1 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بنحو 13.9 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بنحو 21.3 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.37% عند مستوى 52927 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع حق اكتتاب شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية-3 بنسبة 96.43%، ليغلق على سعر 0.110 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 0.056 جنيه.

وصعد سهم اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 20.00%، ليغلق على سعر 0.330 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 0.275 جنيه.

وزاد سهم اسيك للتعدين – اسكوم بنسبة 14.10%، ليغلق على سعر 57.050 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 50 جنيهًا.

وارتفع سهم المصريين للاسكان والتنمية والتعمير بنسبة 7.41%، ليغلق على سعر 2.610 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.430 جنيه.

وصعد سهم الشمس للاسكان والتعمير بنسبة 6.83%، ليغلق على سعر 11.890 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 11.130 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم مصر للاسواق الحرة بنسبة 5.89%، ليغلق على سعر 48.270 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 51.290 جنيه.

وتراجع سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 5.66%، ليغلق على سعر 188.680 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 200 جنيه.

وانخفض سهم مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بنسبة 4.78%، ليغلق على سعر 2.790 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.930 جنيه.

وتراجع سهم العامة لمنتجات الخزف والصينية بنسبة 4.66%، ليغلق على سعر 23.330 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 24.470 جنيه.

وهبط سهم الوطنية للطباعة بنسبة 3.83%، ليغلق على سعر 25.140 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 26.140 جنيه.