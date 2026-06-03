يرى خبراء بسوق المال، أثناء حديثهم لـ"مصراوي"، أن جلسة تداول اليوم تأثرت بشكل طفيف بمقترح "إس آند بي داو جونز" لإعادة تصنيف البورصة المصرية من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة، مؤكدين أن التأثير الفعلي على السوق سيظهر حال اتخاذ القرار بشكل رسمي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.69% عند مستوى 52564 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

تأثير جلسة التداول اليوم

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن جلسة تداول اليوم تأثرت نسبيًا بمقترح خفض تصنيف البورصة المصرية، ما انعكس على أداء عدد من الأسهم وتوجهات المستثمرين خلال التعاملات.

وأضافت أن التأثير المتوقع للقرار سيكون سلبيًا على المدى القصير، نتيجة حالة القلق لدى بعض المستثمرين الأجانب والمؤسسات، بينما سيكون محايدًا على المدى المتوسط، في ظل استمرار العوامل الأساسية الداعمة للسوق.

وأشارت إلى أن القرار لن يكون له تأثير يذكر على المدى الطويل، مؤكدة أن أداء البورصة المصرية يعتمد بالأساس على قوة الشركات المقيدة ومؤشرات الاقتصاد الكلي، وليس فقط على التصنيفات الدولية.

البورصة المصرية تمر بواحدة من أقوى فتراتها

وأوضحت رمسيس أن البورصة المصرية تمر حاليًا بواحدة من أقوى فتراتها من حيث التطوير وزيادة السيولة وتحسن أحجام التداول، لافتة إلى أن مقترح خفض التصنيف يستند إلى بيانات ومعايير تعود إلى سنوات سابقة، ولا يعكس بشكل كامل التحسنات الأخيرة التي شهدها السوق.

كما أشارت إلى أن البورصة ستتقدم بملاحظاتها، ما يجعل احتمالات عدم تطبيق القرار قائمة خلال الفترة المقبلة.

عمليات جني أرباح مع تأثير مقترح خفض التصنيف

قال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن تراجع أداء البورصة خلال جلسة اليوم يرجع بشكل أساسي إلى عمليات جني أرباح طبيعية، مع تأثر طفيف فقط بمقترح خفض التصنيف.

وأضاف أن السوق لن يتأثر بشكل جوهري في الوقت الحالي، خاصة أن ما يتم تداوله هو مجرد مقترح لم يتم تطبيقه بعد، موضحًا أن التأثير الحقيقي، سواء السلبي أو الإيجابي، لن يظهر إلا بعد انتهاء المراجعة واتخاذ قرار نهائي.

سيناريوهات قرار "إس آند بي داو جونز"

وأشار حسام عيد إلى أنه في حال الإبقاء على البورصة المصرية ضمن فئة الأسواق الناشئة، فقد يدعم ذلك أداء السوق ويعزز الاتجاه الصاعد، بينما في حال خفضها إلى فئة الأسواق المبتدئة، قد ينعكس ذلك سلبًا وبشكل واضح على تدفقات الاستثمار الأجنبي.

ولفت إلى أن الجلسة شهدت تباينًا في الأداء بين الأسهم، مع سيطرة عمليات جني الأرباح، إلى جانب اتجاه المؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع، وهو ما ضغط على مؤشرات السوق نسبي متأثرا بمقترح "إي أن بي داو جونز " .