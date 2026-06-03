ردت القيادة المركزية الأمريكية، على تصريحات المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبّي، بشأن عدم استهداف إيران لصالة ركاب مطار الكويت.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن مزاعم إيران أنها لم تهاجم مبنى الركاب في مطار الكويت الدولي باطلة.

وأكدت القيادة الأمريكية، أن مزاعم إيران بشأن أن أضرار مبنى الركاب بمطار الكويت ناتجة عن صاروخ اعتراضي أمريكي باطلة.

وفي وقت سابق من اليوم، نفى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، استهداف القوات المسلحة الإيرانية، لصالة ركاب مطار الكويت، مؤكدًا أنه كان ناتجاً عن خطأ في منظومات باتريوت الأمريكية.

وقال المتحدث الإيراني، أن التحقيقات التي أجريتها إيران بينت أن القوات الجوفضائية للحرس الثوري لم تطلق أي صاروخ نحو صالة ركاب مطار الكويت.

وأشار محبّي، إلى أن تدمير صالة ركاب مطار الكويت كان ناتجاً عن خطأ في منظومات باتريوت الأمريكية، التي سقطت على هذه الصالة بعد فشلها في اعتراض الصواريخ الإيرانية.