توقع خبراء في سوق الذهب خلال حديثهم مع "مصراوي" تحسن حركة البيع والشراء خلال الأسابيع المقبلة بعد حالة الهدوء التي يشهدها السوق حاليا عقب إجازة عيد الأضحى، مشيرين إلى أن تراجع الإقبال خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى توجيه المواطنين جزءا كبيرا من السيولة المتاحة لديهم إلى نفقات العيد.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي بنحو 18% منذ بداية عام 2026 وحتى شهر مايو الماضي.

وشهد المعدن الأصفر تقلبات حادة خلال الأشهر الأخيرة خاصة منذ نهاية فبراير الماضي، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية، والتي انعكست بشكل مباشر على حركة الأسواق العالمية وأسعار الذهب.

استمرار ركود الطلب على الذهب

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الذهب يمر حاليا بحالة من الهدوء النسبي عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، موضحا أن الحركة التجارية لم تستعد نشاطها الكامل حتى الآن، خاصة مع عودة المواطنين تدريجيا من الإجازات والسفر.

وأضاف ميلاد أن المؤشرات الأولية كانت تشير إلى بدء تحسن الحركة اعتبارا من الأيام الماضية، ولكن تقييم الوضع بشكل أدق يحتاج إلى متابعة أداء السوق خلال الأسبوع الجاري لمعرفة اتجاهات الطلب وحجم الإقبال الفعلي على الشراء.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت إقبالا أكبر على شراء السبائك باعتبارها أداة ادخار واستثمار، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة في الطلب على المشغولات الذهبية، خاصة مع عودة موسم الخطوبات والزواج بعد انتهاء إجازة العيد وهو ما قد يسهم في تنشيط حركة البيع داخل السوق.

عيد الأضحى تسبب في زيادة ركود الذهب

ومن جانبه، قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، إن سوق الذهب يشهد حاليا حالة من الركود، متوقعا أن تبدأ الحركة في التحسن تدريجيا خلال منتصف الشهر الجاري مع استقرار الأوضاع المالية للأسر بعد الإنفاق المرتبط بموسم العيد.

وأوضح نجيب أن تراجع الإقبال على الشراء خلال الفترة الحالية يرجع إلى أن المواطنين وجهوا جزءا كبيرا من السيولة المتاحة لديهم إلى شراء مستلزمات عيد الأضحى واللحوم والأضاحي، وهو ما انعكس على القوة الشرائية داخل سوق الذهب.

وأضاف أن الطلب يتركز بصورة أكبر على السبائك مقارنة بالمشغولات الذهبية وذلك لانخفاض تكلفة المصنعية عليها واعتبارها وسيلة استثمار وادخار مفضلة لدى كثير من المواطنين.

وأشار نجيب إلى أن الإقبال على المشغولات يقتصر غالبا على المقبلين على الزواج لشراء الشبكة أو العملاء الراغبين في استبدال مشغولاتهم القديمة بأخرى أحدث، حيث يقومون ببيع القطع المستهلكة وشراء تصميمات جديدة مع تحمل تكلفة المصنعية فقط.

اقرأ أيضًا:

كيف تدخل سماعات الغش إلى مصر؟ شعبة الاتصالات توضح

بعد ظهور المانجو "الصعيدي".. الشعبة توضح موعد طرح "الزبدية" و"السكري" بالأسواق

قبل تطبيقها في يوليو.. شعبة الذهب توضح تفاصيل الزيادة الجديدة على المصنعيات