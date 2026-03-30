تسهيلات الضرائب العقارية.. وزير المالية يعلن امتيازات تتضمن إسقاط الدين لأول مرة

كتب : منال المصري

11:10 ص 30/03/2026 تعديل في 12:14 م

أحمد كجوك وزير المالية

حدد أحمد كجوك وزير المالية، حالات إسقاط الضريبة العقارية على بعض الأشخاص موضحا أنه لا ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال أو الانتفاع بالمبنى.

وأوضح في بيان اليوم خلال حوار مفتوح مع قيادات وممثلي مناطق ومأمورات الضرائب العقارية، أن "تسهيلات الضرائب العقارية" تمثل فرصة استثنائية لتبسيط الإجراءات والتطور للأفضل.

إطلاق موبايل أبلكيشن منتصف الشهر المقبل

وأضاف أنه لابد من التطبيق الدقيق والسليم لهذه "التسهيلات" لتحقيق "التسهيل والتبسيط" وخلق انطباع إيجابي لدى المواطنين، مؤكدًا أن "الرضا الوظيفي" يرتبط بشكل أساسي بـ"رضا الناس اللي نحققه مع بعض".

وأضاف كجوك أنه سيتم إطلاق "موبايل أبلكيشن" منتصف أبريل المقبل لتقديم كل خدمات الضرائب العقارية من التسجيل حتى السداد إلكترونيًا.

وقال أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إننا لدينا رغبة حقيقية في التطوير والتيسير على المواطنين، وسنبذل كل جهدنا لتحويل "تسهيلات الضرائب العقارية" إلى واقع ملموس ومحفز.

رفع حد الإعفاء الضريبي على السكن الخاص

وأكد أنه سيتم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، وأن مقابل التأخير لا يتجاوز في كل الأحوال أصل "دين الضريبة".

وأشار إلى أنه لن يكون هناك ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون استغلال أو الانتفاع بالمبنى.

وأضاف كجوك أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة، والسماح بتقديم إقرار واحد ورقيًا أو إلكترونيًا في حالة تعدد العقارات المبنية في نطاق اختصاص أكثر من مأمورية ضريبية.

حافز ضريبي.. موبايل أبلكيشن

وأشار إلى أنه سيكون هناك «حافز ضريبي» للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات في مواعيدها بخصم 25%؜ من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10% لغير السكني، مشيرًا إلى السماح بتقسيط الضريبة وسدادها من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.

وأكد خالد عبد الغني الرئيس التنفيذي لشركة "إي. تاكس"، أن الموبايل أبلكيشن سيكون نقطة تحول كبير في تيسير خدمات الضرائب العقارية، موضحًا أننا جاهزون بالدعم الفني والتقني لدفع مسار التسهيلات العقارية لصالح المواطنين والعاملين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

