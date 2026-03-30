مؤشرات البورصة تعكس اتجاهها الهابط وترتفع بمستهل جلسة اليوم الاثنين

عكس المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 اتجاهه الهابط وصعد بنسبة 0.27% عند مستوى 46527 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الاثنين.

على نفس الخطى صعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.36%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.27% عند مستوى 46404 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك الأسهم الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم الالومنيوم العربية.

الأسهم الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مصر الوطنية للصلب – عتاقة الأسهم الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية.