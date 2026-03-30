إعلان

مؤشرات البورصة تعكس اتجاهها الهابط وترتفع بمستهل جلسة اليوم الاثنين

كتب : ميريت نادي

10:49 ص 30/03/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عكس المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 اتجاهه الهابط وصعد بنسبة 0.27% عند مستوى 46527 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الاثنين.

على نفس الخطى صعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.36%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.39%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.27% عند مستوى 46404 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك الأسهم الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم الالومنيوم العربية.

الأسهم الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مصر الوطنية للصلب – عتاقة الأسهم الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تدعم الألياف الموجودة في الموز حركة الأمعاء والهضم؟
نصائح طبية

السرفيس نزل الشارع.. تشغيل خطوط جديدة داخل قويسنا بتعريفة موحدة 6 جنيهات
أخبار المحافظات

تسهيلات الضرائب العقارية.. وزير المالية يعلن امتيازات تتضمن إسقاط الدين
اقتصاد

حريق في مصفاة نفط بحيفا بعد هجوم إيراني (فيديو)
شئون عربية و دولية

فيديو صادم | شاب يتعدى على عامل بسلاح أبيض في الشارع.. والداخلية تتحرك
حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يكسر حاجز الـ 54 جنيها لأول مرة في تاريخه
العريان يُطلق تحذيرًا: معظم الناس لا يدركون حجم صدمة حرب إيران
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال حتى الخميس