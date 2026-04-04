سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات السبت

كتب : ميريت نادي

12:55 م 04/04/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات السبت 4-4-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4776 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6141 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7165 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8188 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 57320 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81880 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 254646 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 409400 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.72% إلى نحو 4676 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

