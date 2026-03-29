رأس المال السوقي يخسر 18 مليار جنيه في ختام جلسة البورصة اليوم

كتب : ميريت نادي

05:33 م 29/03/2026

تراجع رأس المال السوقي 0.56% بنهاية جلسة البورصة اليوم، مسجلا خسارة بنحو 18 مليار جنيه ليتراجع أجمالى القيمة السوقية 3.24 تريليون جنيه.، وفق التقرير اليومي للبورصة.

إجمالي التداولات

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال جلسة اليوم نحو 26.3 مليار جنيه، حيث بلغت كمية التداول نحو 1.6 مليار ورقة منفذة علي 154 ألف عملية.

العقارات تقود هبوط البورصة

شهدت البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا في معظم القطاعات، مع هبوط العقارات والموارد الأساسية والخدمات المالية غير المصرفية، بينما ارتفع قطاعا المقاولات ومواد البناء، وانخفض رأس المال السوقي بنسبة 0.56% إلى 3.24 تريليون جنيه، وبلغت قيمة التداولات نحو 26.3 مليار جنيه خلال الجلسة.

هبط قطاع العقارات بنسبة 14.4% فيما انخفض قطاع البنوك بنسبة 6.7% بختام جلسة اليوم، وفقًا للتقرير اليومي الصادر من البورصة.

وهبط قطاع الرعاية الصحية وأدوية بنسبة 5.6%، وانخفض قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.8%، وتراجع قطاع الأتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7.9%، وانخفض قطاع الموارد الأساسية بنسبة 25.6%، وهبط قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 3.2%، وانخفض قطاع خدمات مالية غير مصرفية بنسبة 17.3%.

علي النقيض، صعد قطاع المقاولات وإنشاءات هندسية بنسبة 4.5%، وارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 2.3%.

