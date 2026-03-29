وزير المالية: طرح "سند المواطن" للمرة الثانية بالبريد مرة أخرى خلال أيام

كتب : منال المصري

12:43 م 29/03/2026

أحمد كجوك، وزير المالية

أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم خلال الأيام المقبلة، طرح «سند المواطن» مرة أخرى عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الإصدار الأول من «سند المواطن» سجل إقبالاً كبيرًا من المواطنين، وحقق حصيلة مميزة في 3 أسابيع.

تفاصيل شراء سند المواطن

وقال الوزير، إن هناك عائد سنوي ثابت «صافي من الضرائب» يُصرف شهريًا، على هذا السند، بنسبة 17.75%، ولمدة 18 شهرًا، موضحًا أن هذا الإصدار، يعد فرصة جيدة للمواطنين للاستثمار المباشر الآمن في الأوراق المالية الحكومية.

والقيمة الاسمية للسند تبلغ ألف جنيه ومضاعفاتها، وأن الحد الأدنى للاستثمار فيه 10 آلاف جنيه.

أشار الوزير إلى أننا حريصون على إتاحة أداة ادخارية واستثمارية للمواطنين بعائد دوري ثابت مميز، يُصرف شهريًا، ولمدة 18 شهرًا.

أكد أنه يمكن استرداد هذا السند بسهولة بعد 4 أشهر بشكل معجل كليًا أو جزئيًا، وفقًا للضوابط المقررة والمعلنة بمكاتب البريد.

