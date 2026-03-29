هبوط جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل جلسة اليوم الأحد

كتب : ميريت نادي

11:02 ص 29/03/2026

البورصة المصرية

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.60% عند مستوى 46720 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الأحد.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26%، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.25%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.04% عند مستوى 47001 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

الأسهم الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم الاهلي للتنمية والاستثمار الأسهم الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم ديجيتايز للاستثمار والتقنية.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مصر للزيوت و الصابون الأسهم الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم اوراسكوم للاستثمار القابضه.

الأسهم المصرية المؤشر الرئيسي البورصة المصرية

