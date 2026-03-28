ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الحامي البلدي، والبرتقال الصيفي، والليمون البلدي، خلال تعاملات اليوم السبت 28-3-2026، بينما انخفضت أسعار البصل الأبيض، والفلفل الرومي البلدي ، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 18 و22 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 و10 جنيهات، بتراجع 4 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 19 و25 جنيهًا، بتراجع 9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 25 و33 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و27 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات.

