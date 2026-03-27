إعلان

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

10:28 ص 27/03/2026

أسعار البيض والدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية وانخفض متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الجمعة 27-3-2026، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 111.62 جنيه، بزيادة 10 قروش.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 98.56 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 124 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 148.5 جنيه، بتراجع 73 قرشًا.

كرتونة البيض البلدي: 156 جنيهًا، بتراجع 1.36 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض البيض الأبيض البيض البلدي أسعار الدواجن الفراخ البيضاء الفراخ البلدي

