أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب الضرائب المصرية قرب انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين "الأفراد" عن 2025 حيث لم يتبقَ سوى أسبوع واحد وتنتهي فترة التقديم.

وأوضحت في بيان اليوم، أننا مستمرون في استقبال الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للأشخاص الطبيعيين "الأفراد" حتى 31 مارس الجاري والأشخاص الاعتبارية "الشركات" حتى 30 أبريل المقبل.

موسم الإقرارات الضريبية

ودعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية شركاءنا الممولين والمكلفين إلى سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية عن عام 2025 في مواعيدها القانونية والاستفادة من كافة سبل الدعم الفني المجاني الذي توفره المصلحة.

وأوضحت أننا بدأنا موسم استقبال الإقرارات الضريبية هذا العام في إطار خطة شاملة من الدعم الكامل اللازم لشركائنا الممولين والمكلفين لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، وذلك من خلال: ندوات يومية مجانية لتوعية الممولين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، حيث يقدمها محاضرون محترفون لشرح الإجراءات ومساعدة الممولين والإجابة على الاستفسارات ويتم الإعلان عنها بشكل دوري على الموقع الإلكتروني للمصلحة وكذلك على صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للمصلحة.

توفير لجان دعم ضريبي

وأضافت رشا عبد العال، أننا نوفر لجان دعم ضريبي ثابتة في مختلف مؤسسات العمل المدني والغرف التجارية والاتحادات والنقابات المهنية التالية: (الأطباء، أطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والمهندسين، والصيادلة، والمهن السينمائية، و التمثيلية)؛ لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، مع تخصيص فرق دعم فني في جميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلى أن مركز الاتصالات المتكامل ومركز الدعم الفني بمبنى الخزانة العامة بلاظوغلى يقدمان كافة الخدمات الضريبية اللازمة للتسهيل على الممولين في تقديم إقراراتهم الضريبية، والرد على الاستفسارات ومتابعة الدعم الفني لحل المشكلات التقنية والأمور المرتبطة بسداد الضريبة المستحقة.

كما يرسل مركز الاتصالات المتكامل SMS لحث الممولين لتقديم الإقرار الضريبي، مع روابط توعية للممولين من خلال البريد الإلكتروني.

وأوضحت أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تقديم التيسيرات اللازمة للممولين ومساعدتهم في الالتزام الطوعي لأداء التزاماتهم الضريبية بأبسط الطرق وأقل المجهودات.