إعلان

"القلعة" تدرس 5 طروحات عامة أولية خلال العامين المقبلين

كتب : مصراوي

01:09 م 24/03/2026

شركة القلعة للاستثمارات المالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية أنها تدرس حاليًا إطلاق خمسة طروحات عامة أولية خلال العامين المقبلين لشركات تابعة تتسم بالنمو القوي، وذلك بهدف تعظيم قيمة حقوق المساهمين وتعزيز المرونة المالية للمجموعة مع تسير تقييم أسهمها، ومن المقرر أن تبدأ هذه الطروحات بالشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية خلال عام 2026.

الأهداف الاستراتيجية للقلعة

وأوضحت الشركة، في إفصاح لها اليوم، أن الإدارة تركز على تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ودعم مسار النمو من خلال ضخ استثمارات إضافية محدودة في شركاتها التابعة، بما يسهم في زيادة التدفقات النقدية وتقليص نسبة الدين إلى هذه التدفقات.

خفض ملحوظ في حجم المديونية

خفضت القلعة ديونها المجمعة بنحو 39 مليار جنيه بنهاية 31 ديسمبر 2025، بعد سداد الشركة المصرية للتكرير 574.4 مليون دولار خلال العام، بالإضافة إلى تنفيذ زيادة في رأس المال مرتبطة بشراء مديونية خارجية مستحقة بقيمة 240.7 مليون دولار من خلال شركة "QHRI".

وقد حققت القلعة نموا ملحوظا في إيراداتها، حيث بلغت 38.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025، وذلك لتعويض التراجع الذي شهدته خلال الربع الثاني من العام، نتيجة توقف الإنتاج في الشركة المصرية للتكرير بسبب أعمال صيانة مخططة مسبقًا.

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان