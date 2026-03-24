انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.25% عند مستوى 47494 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.70%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 3.38% عند مستوى 47611 نقطة، بختام جلسة الأربعاء.

الأسهم الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم عبور لاند للصناعات الغذائية الأسهم الأكثر انخفاضًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية الأسهم الأكثر ارتفاعًا في مستهل جلسة اليوم، ويليه سهم رواد السياحة - الرواد.

