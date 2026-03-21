عداد الغاز مسبق الدفع.. خطوات مهمة للشحن وتجنب الأعطال في إجازة العيد

مع انتشار استخدام عدادات الغاز الطبيعي مسبقة الدفع، يحرص الكثير من المواطنين على معرفة الطريقة الصحيحة لشحن الكارت، لتجنب توقف الخدمة أو حدوث أعطال مفاجئة، خاصة أن أي خطأ بسيط قد يؤدي إلى فصل الغاز أو ظهور رسائل تحذيرية.

لماذا يجب الالتزام بتعليمات شحن عداد الغاز؟

تؤكد شركات الغاز أن اتباع خطوات الشحن بشكل صحيح يضمن استمرار الخدمة دون انقطاع، ويقلل من فرص حدوث أعطال فنية أو مشاكل في العداد، خاصة مع أنظمة الأمان المدمجة في العدادات الحديثة.

خطوات شحن عداد الغاز مسبق الدفع بشكل صحيح

لضمان إتمام عملية الشحن بنجاح، يجب اتباع الخطوات التالية:

إدخال كارت الشحن في العداد قبل التوجه للشحن للتأكد من تسجيل البيانات بشكل صحيح

التوجه لشحن الكارت فور سماع صافرة الإنذار التي تنبه باقتراب نفاد الرصيد

إغلاق جميع محابس الغاز جيدًا قبل بدء عملية الشحن حفاظًا على السلامة

الانتظار لمدة 5 دقائق قبل إعادة تشغيل الغاز بعد الشحن

ماذا تفعل عند ظهور رسالة Gas Off؟

في بعض الحالات قد تظهر رسالة "Gas Off" على شاشة العداد، وهنا يجب:

الانتظار لمدة 5 دقائق إضافية

إذا استمرت الرسالة، الانتظار لمدة نصف ساعة قبل إعادة المحاولة

متى تتواصل مع شركة الغاز؟

إذا لم يعد الغاز للعمل بعد 3 محاولات متتالية، يجب التواصل فورًا مع خدمة الطوارئ أو شركة الغاز التابع لها، لتجنب أي مخاطر وضمان حل المشكلة بشكل آمن.