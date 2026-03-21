سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم السبت

كتب : ميريت نادي

01:04 م 21/03/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 55 جنيهًا، بمنتصف تعاملات السبت 21-3-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا ل "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4686 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6025 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7030 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8034 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 56240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 80340 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 249857 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 401700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدًا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 3.39% إلى نحو 4492 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

