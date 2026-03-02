شهد اليوم تطورات اقتصادية متسارعة على الساحتين العالمية والمحلية، عكست تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة والعملات، في وقت تباين فيه أداء المعادن محليًا.

فقد قفزت أسعار النفط والغاز عالميًا إلى مستويات لافتة، وسجل الدولار أعلى مستوى له منذ أشهر مقابل الجنيه، بينما خالف الذهب التوقعات وتراجع في السوق المحلية، وسط حالة من الترقب تسود الأسواق.

النفط يصعد لأعلى مستوى منذ يناير 2025

قفزت أسعار النفط بأكبر وتيرة في أربع سنوات، مع تقييم المتعاملين لتداعيات الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، واتساع رقعة المواجهات في الشرق الأوسط.

أسعار الغاز الأوروبي ترتفع بأكثر من 50%

قفزت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 50% بعد أن أوقفت قطر إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أكبر منشأة تصدير عالمية بمدينة رأس لفان، إثر هجوم بطائرة مسيرة إيرانية، مما زعزع استقرار أسواق الطاقة العالمية، بحسب وكالة بلومبرج.

سعر الذهب يخالف التوقعات وينخفض

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 80 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 2-3-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

قفزة جديدة للدولار

سجل سعر الدولار قفزة جديدة مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 47 قرشًا و1.31 جنيه، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين 2-3-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 7 أشهر، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

