بورصة "وول ستريت" تتراجع في بداية تعاملات جلسة اليوم تزامنا مع حرب أمريكا وإيران

كتب : ميريت نادي

09:04 م 02/03/2026

بورصة وول ستريت

افتتحت أسهم المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم الاثنين في أول يوم عمل بعد العودة من العطلة الأسبوعية في أول رد فعل للحرب الأمريكية الإيرانية.

وانخفض المؤشر "داو جونز الصناعي"، بنسبة 0.37%، أي ما يعادل 183.5 نقطة، عند مستوي 49794نقطة، ببداية تعاملات اليوم.

وتراجع المؤشر "ستاندرد اند بوز 500"، بنسبة 0.79%، أي ما يعادل 54.5 نقطة، عند مستوي 6824 نقطة.

وهبط المؤشر "ناسداك" المجمع، بنسبة 1.53%، أي ما يعادل 346.1 نقطة، عند مستوي 22322 نقطة.

