افتتحت أسهم المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض اليوم الاثنين في أول يوم عمل بعد العودة من العطلة الأسبوعية في أول رد فعل للحرب الأمريكية الإيرانية.

وانخفض المؤشر "داو جونز الصناعي"، بنسبة 0.37%، أي ما يعادل 183.5 نقطة، عند مستوي 49794نقطة، ببداية تعاملات اليوم.

وتراجع المؤشر "ستاندرد اند بوز 500"، بنسبة 0.79%، أي ما يعادل 54.5 نقطة، عند مستوي 6824 نقطة.

وهبط المؤشر "ناسداك" المجمع، بنسبة 1.53%، أي ما يعادل 346.1 نقطة، عند مستوي 22322 نقطة.

