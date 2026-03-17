إعلان

ارتفاع أسعار الفول المعبأ والسكر والمكرونة اليوم بالأسواق

كتب : ميريت نادي

12:59 م 17/03/2026

أسعار الفول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والسكر، والمكرونة، وزيت الذرة، والأرز السائب، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17-3-2026، بينما انخفضت أسعار اللحوم، والفول السائب، والجبن الرومي، والمسلي الصناعي، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".
ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.17 جنيه، بتراجع 76 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 64.81 جنيه، بزيادة 1.85 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.31 جنيه، بتراجع 20 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 89.47 جنيه، بتراجع 95 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 32.6 جنيه، بزيادة 1.42 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.96 جنيه، بزيادة 3.85 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.13 جنيه، بتراجع 51 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.82 جنيه، بزيادة قرش.

لتر زيت الذرة: 109.35 جنيه، بزيادة 2.34 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.64 جنيه، بتراجع 3.23 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 120.78 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.17 جنيه، بزيادة 1.67 جنيه.

كيلو الفول السائب: 51.35 جنيه، بتراجع 2.4 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 138.33 جنيه، بزيادة 1.49 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 271.2 جنيه، بتراجع 6.67 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.42 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو المسلي الصناعي: 98.81 جنيه، بتراجع 1.32 جنيه.

أسعار اللحوم أسعار الدقيق أسعار الأرز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الحد الأدنى للأجور.. 15% زيادة والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا