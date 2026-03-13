انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والأسمنت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الجمعة 13-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الزيت، والجبن، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

