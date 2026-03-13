إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض واللحوم وارتفاع الذهب

كتب : آية محمد

02:04 م 13/03/2026 تعديل في 02:07 م

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والأسمنت، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الجمعة 13-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الزيت، والجبن، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الحديد والأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق.. الأسمنت يتراجع

10 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة في سوق العبور

ارتفاع أسعار الزيت والجبن وانخفاض اللحوم اليوم بالأسواق

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة

انفجار ضخم يهز ميدان الفردوسي في طهران خلال مظاهرات يوم القدس
مفاجأة جنايات الجيزة.. لماذا برأت المحكمة متهمين بالاتجار بـ150 كيس هيروين؟
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وأمطار ورياح بداية من السبت
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
أطعمة شائعة تبدو صحية لكنها ترفع السكر والدهون في الدم.. تجنبها في رمضان

يدفع العرب فاتورتها.. كيف يتغير مفهوم "النصر" في حرب إيران؟
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة
ترامب يوجه تهديدا جديدا لطهران: "راقبوا ما سيحدث لهم اليوم"