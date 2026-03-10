كتب- أحمد الخطيب:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية رفع أسعار البوتاجاز والغاز الطبيعي للمنازل والمركبات في السوق المحلي اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 10 مارس 2026، ضمن متابعة مستمرة لتطورات سوق الطاقة.

أسعار البوتاجاز بعد الزيادة:

أسطوانة 12.5 كجم (المنزلية): من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا

أسطوانة 25 كجم (التجارية): من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا

يأتي ذلك تزامنا مع زيادة كافة أنواع البنزين والسولار 3 جنيهات بداية من اليوم الثلاثاء.