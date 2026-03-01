قفز سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 110 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الأحد 1-3-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 5005 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 6435 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 7510 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8585 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 60080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 85850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 266993 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 429250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.81% إلى نحو 5278 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.