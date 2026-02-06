سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 85 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الجمعة 6-2-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4383 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5635 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6575 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7514 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 52600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 75140 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 233685 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 375700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.91% إلى نحو 4870 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.