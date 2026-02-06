إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

كتب : آية محمد

01:04 م 06/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 85 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الجمعة 6-2-2026، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4383 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5635 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6575 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7514 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 52600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 75140 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 233685 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 375700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.91% إلى نحو 4870 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر سبيكة الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب اللحظي سعر الذهب اليوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مصر تعرب عن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران
شئون عربية و دولية

مصر تعرب عن دعمها الكامل لاستئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران
مقابل مليارات.. الوليد بن طلال يستحوذ على نادي الهلال السعودي
رياضة عربية وعالمية

مقابل مليارات.. الوليد بن طلال يستحوذ على نادي الهلال السعودي
بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
رياضة محلية

بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
أول تعليق من نقابة الأطباء بشأن واقعة الاعتداء على طبيب بالمنوفية
أخبار مصر

أول تعليق من نقابة الأطباء بشأن واقعة الاعتداء على طبيب بالمنوفية
ميمي جمال لـ "مصراوي" بعد جدل حذف صورتها ببوستر "مناعة": "هيشيلوني ليه؟"
زووم

ميمي جمال لـ "مصراوي" بعد جدل حذف صورتها ببوستر "مناعة": "هيشيلوني ليه؟"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طبول الحرب تقرع.. أمريكا لرعاياها: "غادروا إيران فورًا"
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية