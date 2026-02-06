ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والحديد، والسمك البلطي، والزيت، خلال تعاملات اليوم الجمعة 6-2-2026، بينما انخفضت أسعار العدس، واللحوم، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق

9 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار العدس واللحوم وارتفاع الزيت اليوم بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة