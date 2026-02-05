إعلان

نزوح تاريخي من صناديق ذهب الصين بمليار دولار في يوم واحد

كتب : أحمد الخطيب

12:58 م 05/02/2026

صناديق ذهب الصين

شهدت سوق الذهب في الصين موجة نزوح غير مسبوقة، بعدما سجلت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب أكبر تدفقات خارجة يومية في تاريخها، في أعقاب التراجع الحاد للمعدن النفيس من مستوياته القياسية، ما هز ثقة شريحة واسعة من المستثمرين.

وبحسب بلومبرج، سجلت أكبر أربعة صناديق استثمار متداولة مدعومة بالسبائك في البر الرئيسي الصيني صافي تدفقات خارجة بلغ نحو 6.8 مليار يوان، ما يعادل قرابة 980 مليون دولار، خلال تعاملات يوم الثلاثاء فقط.

وأظهرت البيانات أن هذا التراجع يمثل ثاني يوم على التوالي من التدفقات الخارجة لصناديق "هوان ييفو" و"بوسيرا" و"إي فاند" و"جوتاي"، وذلك بعد أيام قليلة من تسجيلها تدفقات داخلة قياسية الأسبوع الماضي، مدفوعة بالصعود السريع لأسعار الذهب.

وجاءت موجة التخارج بعد أن كون مستثمرون أفراد، من بينهم مستثمرون صينيون، مراكز كبيرة في الذهب، ما عزز موجة الارتفاع الأخيرة بدعم من الزخم المضاربي، والاضطرابات الجيوسياسية، والمخاوف المرتبطة باستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وحذر مراقبو السوق من أن صعود أسعار الذهب كان سريعًا وحادًا بشكل مبالغ فيه، قبل أن يشهد المعدن انهيارًا مفاجئًا خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الجمعة، مسجلًا أكبر خسارة يومية له منذ عام 2013.

ومنذ ذلك الحين، تمكن الذهب من تعويض جزء من خسائره، حيث ارتفع بأكثر من 6% خلال تعاملات الثلاثاء الماضي، مع عودة مشترين استغلوا التراجع السعري للدخول مجددًا إلى السوق.

