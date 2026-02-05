انخفضت أسعار الفول المعبأ، والمكرونة، والعدس، وزيت الذرة، واللحوم، والدواجن، والأرز السائب، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الخميس 5-2-2026، بينما ارتفعت أسعار زيت عباد الشمس، والفول السائب، والجبن، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.9 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 59.25 جنيه، بتراجع 2.36 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.61 جنيه، بتراجع 1.13 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 90.81 جنيه، بزيادة 1.27 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.12 جنيه، بتراجع 61 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.14 جنيه، بتراجع 1.2 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 64.14 جنيه، بتراجع 2.06 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.66 جنيه، بزيادة 16 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 107.46 جنيه، بتراجع 1.99 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.17 جنيه، بتراجع 2.78 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 102.02 جنيه، بتراجع 34 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 24.89 جنيه، بتراجع 1.06 جنيه.

كيلو الفول السائب: 55.36 جنيه، بزيادة 1.29 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 148.06 جنيه، بزيادة 25.08 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 282.51 جنيه، بزيادة 2.5 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.71 جنيهًا، بتراجع 2.11 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 101.16 جنيه، بتراجع 4.64 جنيه.