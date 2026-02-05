تحرير 84 محضرًا في حملات لجهاز حماية المستهلك بالشرقية

شن جهاز حماية المستهلك بالشرقية حملات رقابية مكثفة على الأنشطة التجارية خلال شهر يناير الماضي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 84 محضرًا حيال المخالفين، في إطار متابعة المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، للجهود المبذولة لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل المنظومة الرقابية لمواجهة الممارسات الاحتكارية والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال، وتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وأوضح اللواء عمر الحوام، المشرف العام على الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالشرقية، أن الحملات استهدفت الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية والمطاعم ومحال بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريات التموين والطب البيطري والصحة، ومباحث التموين وجهاز شؤون البيئة والتنمية الصناعية.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت في مجال الرقابة التموينية عن تحرير 31 محضرًا ضد أصحاب محال تجارية لعدم وجود شهادات صحية وعدم إعلان الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي، إضافة إلى ضبط سلع مجهولة المصدر داخل محال متنوعة والتحفظ عليها.

وفي مجال ضبط الأسواق، تم تحرير 10 محاضر لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية وعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية داخل إحدى المزارع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفيما يتعلق بالرقابة على المخابز، تم تحرير 38 محضرًا لمخالفات تتعلق بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ونقص الوزن وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

كما شملت الحملات مجال العلاج الحر، حيث تم تحرير محضر ضد صاحب محل مستلزمات طبية لحيازة سلع مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر في مجال الطب البيطري ضد محال جزارة لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأكد الجهاز استمرار تلقي وفحص شكاوى المواطنين بشكل يومي والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التشديد على حسن التعامل مع الجمهور.